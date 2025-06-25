Tesisin çöplük alanında yangın; ekipler müdahale ediyor

Akyazı ilçesi D-140 kara yolu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinin çöplük alanında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ormandaki alevler kontrol altına alınırken, çöplük alandaki yangına müdahale sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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