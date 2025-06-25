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        Tesisin çöplük alanında yangın; ekipler müdahale ediyor

        SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinin çöplük alanında çıkan yangın, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:36 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:36
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        Tesisin çöplük alanında yangın; ekipler müdahale ediyor
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        SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinin çöplük alanında çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Akyazı ilçesi D-140 kara yolu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinin çöplük alanında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ormandaki alevler kontrol altına alınırken, çöplük alandaki yangına müdahale sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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