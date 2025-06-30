Sakarya'daki orman yangınında ekipler hayvanlar için seferber oldu (4)

Sakarya’nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi’nde 27 Haziran Cuma günü saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle Geyve ve Bilecik’in Gölpazarı ilçelerine kadar yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları Taraklı, Geyve ve Gölpazarı ilçelerinde sürdürülüyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan R.E. (79), Y.E. (43) ve N.D. (36), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet ERDEM/TARAKLI(Sakarya),

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