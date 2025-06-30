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        Sakarya'daki orman yangınında ekipler hayvanlar için seferber oldu (4)

        GÖZALTINAALINAN 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDISakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi'nde 27 Haziran Cuma günü saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 20:59 Güncelleme: 30.06.2025 - 20:59
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        Sakarya'daki orman yangınında ekipler hayvanlar için seferber oldu (4)
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        GÖZALTINAALINAN 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

        Sakarya’nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi’nde 27 Haziran Cuma günü saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle Geyve ve Bilecik’in Gölpazarı ilçelerine kadar yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları Taraklı, Geyve ve Gölpazarı ilçelerinde sürdürülüyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan R.E. (79), Y.E. (43) ve N.D. (36), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet ERDEM/TARAKLI(Sakarya),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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