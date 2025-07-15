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        Karpuzları yere atıp, parçalayan üreticiler hakkında işlem başlatıldı

        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde toptancı son anda alımdan vazgeçince satmak istedikleri karpuzları yere atarak parçalayan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:05
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        Karpuzları yere atıp, parçalayan üreticiler hakkında işlem başlatıldı
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        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde toptancı son anda alımdan vazgeçince satmak istedikleri karpuzları yere atarak parçalayan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Geyve ilçesi Safibey Ürün Toplama Merkezi'nde 13 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda; üretici S.Ç. ile yanındaki S.E., anlaşmalı oldukları toptancı son anda alımdan vazgeçince satmak istedikleri karpuzları yere atıp parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, S.Ç. ile S.E., ürünleri daha önce anlaştıkları toptancıya götürdüklerini ancak alım gerçekleşmeyince öfkeyle hareket ettiklerini ve pişman olduklarını söyledi.

        İŞLEM BAŞLATILDI

        S.Ç. ve S.E. hakkında 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ile ilgili kanun kapsamında işlem başlatıldı. Dosya, kişi başına 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen idari para cezalarının değerlendirilmesi için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

        'EN AĞIR İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK'

        Diğer yandan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tarımsal ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm süreçlerde ekonomik dengeyi ve gıda güvenliğini korumak en temel önceliğimizdir. Tarım ürünlerinin ziyan edilmesine, kamu vicdanını yaralayan bu tür görüntülerin tekrarına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Piyasa işleyişini bozacak eylemlere karşı en ağır idari yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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