Sakarya Barosu Genç Avukatlar Meclisi olağan genel kurulu yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Barosu Genç Avukatlar Meclisi 6. Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Barodan yapılan açıklamaya göre, konferans salonundaki seçime katılan, meslekte 5 yılını ve 30 yaşını tamamlamamış avukatlar ile stajyer avukatlar, başkan, idare heyeti ve izleme heyetini seçti.

Meclis başkanlığına, 262 oyun 67'sini alan avukat Mehmet Sarıoğlu seçildi. İdare heyeti, Aysima Konyalı, Hilal Sayılgan, Recep Ergen, Furkan Berk, Caner Boztepe ve Alperen Ak'tan oluştu. İzleme heyeti üyeliğine de Esra Aydemir Berk, Sinan Koç ve Tülay Sağlam seçildi.

Sarıoğlu, seçim sonrası yaptığı konuşmada, genç meslektaşlarının sorunlarını en etkili ve gerçekçi şekilde çözmek amacıyla idare ve izleme heyetiyle tam uyum içerisinde çalışacaklarını belirterek, "Aynı zamanda Genç Avukatlar Meclisimizin adına layık olacak şekilde sosyal ve etkin meclis yaratacağımızın sözünü veriyoruz." ifadesini kullandı.

Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız da yoğun katılımla gerçekleştirilen seçimin baro adına olumlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Genç meslektaşlarımız ne kadar etkin olursa baromuz da o kadar etkin olacaktır. Sakarya Barosu olarak genç meslektaşlarımızın hep yanında olacak, onları her durumda destekleyeceğiz. Seçilen tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Hep birlikte mesleğimizin gelişimine yönelik ve sorunların çözümü adına çalışmalarımıza devam edeceğiz."



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