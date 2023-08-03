Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Çengel Mahallesi'nde tarladan dönen Talha Tan (26) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası Tan'ın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yeğeni olduğu öğrenildi.