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        Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 00:19 Güncelleme: 17.09.2023 - 00:28
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        Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hanlıköy Mahallesi Yanyol Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 54 AHJ 390 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sürücünün cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

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