Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hanlıköy Mahallesi Yanyol Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 54 AHJ 390 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü A.K. gözaltına alındı.