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        Taraklı'da Mevlit Kandili idrak edildi

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:32 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:39
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        Taraklı'da Mevlit Kandili idrak edildi
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Merkez Çarşı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid okunmasının ardından İlçe Müftüsü İhsan Kurt tarafından dua edildi.

        Daha sonra sandukadan çıkarılan 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi.

        Cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i ziyaret için sıra oluşturan cemaat, salavat getirip dua etti.

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