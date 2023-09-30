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        Sakarya'da 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

        Sakarya'da ekim ayında, "Merhaba Kurtuluş Vesilesi", "Karagöz Göklerde", "Çiftlikteki Hırsız" ve "Üstad Necip Fazıl Kısakürek" oyunları sahnelenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:57
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        Sakarya'da 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak
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        Sakarya'da ekim ayında, "Merhaba Kurtuluş Vesilesi", "Karagöz Göklerde", "Çiftlikteki Hırsız" ve "Üstad Necip Fazıl Kısakürek" oyunları sahnelenecek.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni sezon kültür-sanat etkinlikleri kapsamında İstanbul Sanat Ofisi tarafından sahneye taşınan "Merhaba Kurtuluş Vesilesi" oyunu, 17 Ekim'de Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 15.00 ve 19.00'da izlenebilecek.

        Seçkin Bayramoğlu tarafından sahnelenen "Karagöz Göklerde" oyunu ise 18 Ekim'de AKM'de saat 11.00 ve 13.00'te çocukların izlenimine sunulacak.

        Loop Sahne tarafından sahnelenen "Çiftlikteki Hırsız" isimli çocuk oyunu, 21 Ekim'de AKM'de saat 13.00 ve 15.00'te izleyici karşısında olacak.

        Mat Sahne tarafından sahneye taşınan "Üstad Necip Fazıl Kısakürek" oyunu, 27 Ekim'de AKM'de saat 19.00'da sergilenecek.

        - "22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" 12-14 Ekim'de yapılacak

        Öte yandan "22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları", 12 Ekim'de Nehir Çikolata Evi'nde başlayacak.

        Etkinlik kapsamında şairler, lise öğrencileriyle buluşacak, Taraklı ilçesinde şiir sohbetleri gerçekleştirilecek.

        Program, 14 Ekim'de Sapanca'da düzenlenecek dinleti ve şiir sunumlarıyla sona erecek.

        Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ayrıca söyleşi, gösteri, panel ve konferanslar düzenlenecek.

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