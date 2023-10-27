Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da hasadı yapılan üzüm çevre illere gönderiliyor

        Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadı yapılan üzüm çevre illerde sofralara ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:52 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da hasadı yapılan üzüm çevre illere gönderiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadı yapılan üzüm çevre illerde sofralara ulaştırılıyor.

        Meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede "Sinan bey karası", "Trakya ilkeren", "michele palieri", "alphonse lavellee", "kartal", "Yalova incisi", "victoria", "ata sarısı", "red globe", "müşküle" ve "Değirmendere karası" türlerinde üzüm yetiştiriliyor.

        İlçede 25 bin dekar alanda üzüm yetiştiren çiftçilerin hasat mesaisi devam ediyor.

        Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine, bu sene üzüm hasadının iyi başladığını, son günlerde fiyatlarda düşüş yaşandığını söyledi.

        Bölgede yetiştirilen üzümlerin İstanbul başta olmak üzere Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki illere gönderildiğini anlatan Ulukaya, "Üzüm fiyatlarımızdan üreticilerimiz bu yıl oldukça memnun ama rekoltede biraz sıkıntımız var. Baharda yaşanan don ve aşırı yağmurlar nedeniyle üzümler hastalığa yakalandı. 25 bin dekar alanda yıllık 45 bin ton civarında üzüm yetiştirmekteyiz." dedi.

        Üzümde ilk hasadın temmuzun son haftalarında başladığını, hava şartlarına göre aralık ayının başına kadar devam ettiğini aktaran Ulukaya, şunları kaydetti:

        "İlk hasat başladığında 30-35 lira olan üzümün kilogram fiyatı 15-16 liraya kadar geriledi. Bu sene çiftçimizin yüzü güldü diyebiliriz. Üzüm yetiştiren çiftçilerimiz gerçekten bu sene memnun, fiyatlarımız iyi. Kilogramı ortalama 25 lira civarında gitti. Pamukova'ya 'küçük Çukurova' diyebiliriz. Şu anda hemen hemen her şey yetişmeye başladı. Son yıllarda bahçelerimizde limon, mandalina da yetiştirmeye başladık."

        Tüccar Sabahattin Akçelik de bu yıl sezonun hızlı başladığını ancak şu an piyasanın durgun olduğunu dile getirerek, "Rekolte düşük, fiyatlar iyi başladı ama şu an düşük. Üretici memnun. Ancak toptan alana, 20-25 liradan aldığı üzüm şu an 15-20 lira. Yani bu sene biraz zahmet çeker ama üretici memnun." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        "Şapka çıkarılır!"
        "Şapka çıkarılır!"
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu

        Benzer Haberler

        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya'da fabrikada alüminyum tozu parlaması: 1 işçi yaralandı
        Sakarya'da fabrikada alüminyum tozu parlaması: 1 işçi yaralandı
        Sakarya'da doğal gaz patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da doğal gaz patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
        Sakaryalı çocuklar, Filistinli akranlarına destek için "oyuncaklı" eylem ya...
        Sakaryalı çocuklar, Filistinli akranlarına destek için "oyuncaklı" eylem ya...
        Sakarya'da simit imalatı fırınında patlama: 2 yaralı
        Sakarya'da simit imalatı fırınında patlama: 2 yaralı
        CHP Genel Başkan adayı Özel'den "değişim" vurgusu:
        CHP Genel Başkan adayı Özel'den "değişim" vurgusu: