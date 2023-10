Sakarya'da hasadı yapılan üzüm çevre illere gönderiliyor

Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadı yapılan üzüm çevre illerde sofralara ulaştırılıyor.

Meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede "Sinan bey karası", "Trakya ilkeren", "michele palieri", "alphonse lavellee", "kartal", "Yalova incisi", "victoria", "ata sarısı", "red globe", "müşküle" ve "Değirmendere karası" türlerinde üzüm yetiştiriliyor.

İlçede 25 bin dekar alanda üzüm yetiştiren çiftçilerin hasat mesaisi devam ediyor.

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine, bu sene üzüm hasadının iyi başladığını, son günlerde fiyatlarda düşüş yaşandığını söyledi.

Bölgede yetiştirilen üzümlerin İstanbul başta olmak üzere Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki illere gönderildiğini anlatan Ulukaya, "Üzüm fiyatlarımızdan üreticilerimiz bu yıl oldukça memnun ama rekoltede biraz sıkıntımız var. Baharda yaşanan don ve aşırı yağmurlar nedeniyle üzümler hastalığa yakalandı. 25 bin dekar alanda yıllık 45 bin ton civarında üzüm yetiştirmekteyiz." dedi.

Üzümde ilk hasadın temmuzun son haftalarında başladığını, hava şartlarına göre aralık ayının başına kadar devam ettiğini aktaran Ulukaya, şunları kaydetti:

"İlk hasat başladığında 30-35 lira olan üzümün kilogram fiyatı 15-16 liraya kadar geriledi. Bu sene çiftçimizin yüzü güldü diyebiliriz. Üzüm yetiştiren çiftçilerimiz gerçekten bu sene memnun, fiyatlarımız iyi. Kilogramı ortalama 25 lira civarında gitti. Pamukova'ya 'küçük Çukurova' diyebiliriz. Şu anda hemen hemen her şey yetişmeye başladı. Son yıllarda bahçelerimizde limon, mandalina da yetiştirmeye başladık."

Tüccar Sabahattin Akçelik de bu yıl sezonun hızlı başladığını ancak şu an piyasanın durgun olduğunu dile getirerek, "Rekolte düşük, fiyatlar iyi başladı ama şu an düşük. Üretici memnun. Ancak toptan alana, 20-25 liradan aldığı üzüm şu an 15-20 lira. Yani bu sene biraz zahmet çeker ama üretici memnun." ifadelerini kullandı.