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        Otokar çalışanlarından "Cumhuriyet'in 100. yılı" yürüyüşü

        Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticisi Otokar'ın çalışanları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:57 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:57
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        Otokar çalışanlarından "Cumhuriyet'in 100. yılı" yürüyüşü
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        Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticisi Otokar'ın çalışanları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yürüyüş yaptı.

        Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar'ın yaklaşık 3 bin çalışanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını gurur ve coşku içinde kutlamak amacıyla Sakarya Arifiye'deki 552 bin metrekarelik fabrikada bir araya geldi.

        Çalışanlar daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunup ve İstiklal Marşı okudu.

        Ardından çalışanlar 100 metrelik Türk bayrağı açarak, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferini coşkuyla kutlamak amacıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi.

        Yürüyüşe, bando takımının yanı sıra dünyanın dört bir yanında kullanılan Türk mühendisliği ve işçiliğinin ürünü olan Otokar araçları da eşlik etti.

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