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        Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Uluslararası Danışma Kurulu'nun üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:56
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        Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Uluslararası Danışma Kurulu'nun üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi yapılan toplantıya, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Şükrü Şirin ve Doç. Dr. Ahmet Numan Ünver ile Malezya, Cezayir, Lübnan, Tunus, Endonezya, Katar, Ürdün, Fas ve Umman'da farklı üniversitelere mensup rektör ve öğretim üyelerinden oluşan kurul üyeleri katıldı.

        Dekan Bostancı, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve İslam dünyasında ilahiyat alanında uluslararası akreditasyon alan ilk fakülte olduklarını belirterek, Uluslararası Danışma Kurulu'nun kalite çalışmalarında önemli rolü olduğunu, istişarelerin devam edeceğini bildirdi.

        Toplantıda üyelere fakültenin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılındaki uluslararası faaliyetleri ile ders dışı etkinlikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Bostancı, daha sonra değişim programları ve ikili anlaşmalar kapsamında yapılan yurt dışı hoca ve öğrenci değişimleri hakkında kurula slayt eşliğinde bilgi verdi. Ayrıca fakültede gerçekleşen konferans, seminer, panel, konser, yarışma gibi ders dışı etkinlikler hususunda kurulu bilgilendirdi.

        Kurul üyeleri de İlahiyat Fakültesi'nin alanında uluslararası akreditasyon alan ilk fakülte olmasının önemine işaret ederek, yakalanan bu kalite seviyesinin korunmasının ve geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

        Fakültenin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan kurul üyeleri, uluslararası işbirlikleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

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