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        Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:16
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        Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        İncilli Mahallesi Hastane Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında oturan Murat Yeşil'den (36) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Yeşil'in öldüğünü belirledi.

        Ceset, savcılık incelemesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yeşil'in kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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