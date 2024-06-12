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        Sakarya'da ağır tonajlı araçlara bayram öncesi seyir yasağı

        Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tankerlerin, Anadolu Otoyolu ile D-100 ve D-650 kara yollarının Sakarya kesiminde 2 gün süreyle seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 22:39 Güncelleme: 12.06.2024 - 22:39
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        Sakarya'da ağır tonajlı araçlara bayram öncesi seyir yasağı
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        Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tankerlerin, Anadolu Otoyolu ile D-100 ve D-650 kara yollarının Sakarya kesiminde 2 gün süreyle seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

        Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile bayram tatilinin aynı döneme rastlaması dolayısıyla vatandaşların 14-15 Haziran'da özellikle büyükşehirlerden diğer kentlere, turizm bölgelerine gidebileceği belirtildi.

        Bu nedenle taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirlerin alındığı aktarıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda bayram tatili başlangıcında İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, D-100 (İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Ankara kara yolu), D-650 (Sakarya-Bilecik-Kütahya-Afyonkarahisar-Burdur kara yolu), 0-4 (Anadolu Otoyolu) yollarının ilimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Haziran Cuma saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran Pazar saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara istikametine (arada kalan girişler dahil) seyir yapmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir.

        Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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