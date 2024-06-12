Sakarya'da ağır tonajlı araçlara bayram öncesi seyir yasağı

Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tankerlerin, Anadolu Otoyolu ile D-100 ve D-650 kara yollarının Sakarya kesiminde 2 gün süreyle seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile bayram tatilinin aynı döneme rastlaması dolayısıyla vatandaşların 14-15 Haziran'da özellikle büyükşehirlerden diğer kentlere, turizm bölgelerine gidebileceği belirtildi.

Bu nedenle taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda bayram tatili başlangıcında İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, D-100 (İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Ankara kara yolu), D-650 (Sakarya-Bilecik-Kütahya-Afyonkarahisar-Burdur kara yolu), 0-4 (Anadolu Otoyolu) yollarının ilimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Haziran Cuma saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran Pazar saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara istikametine (arada kalan girişler dahil) seyir yapmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir.