Sakaryaspor'da kombine fiyatları belli oldu

Sakaryaspor'un yeni sezonda oynayacağı lig maçlarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medyada dolaşan asılsız haberler ve yanlış anlaşılmalar nedeniyle açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Sakaryaspor Kulübü olarak taraftarların doğru bilgilendirilmesinin son derece önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Başkanımız Gökhan İn ve yeni yönetimimiz daha barışçıl, birleştirici ve taraftarlarımızla daha güçlü ilişki kurma amacıyla hareket etmektedir. Ancak, son günlerde özellikle sosyal medyada çıkan ve gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konan 10 bin lira gibi abartılı fiyat iddiaları tamamen gerçek dışıdır." denildi.

Taraftarların kararlı desteği ve bağlılığının kulüp için sonsuz değer taşıdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bilinçle, kulübümüzün vazgeçilmez taraftar topluluğu olan Tatangalar'la her zaman olduğu gibi tek ve bütün bir yapı olarak yeni yönetimimizle stadımızda bütünleşmek adına, Maraton tribünü için belirlenen kombine bilet fiyatı 4 bin, kale arkası tribünleri için ise 1275 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, numaralı tribünlerimizin kombine fiyatı 10 bin lira olarak güncellenmiştir. Çünkü ailelerimizi, eşlerimizi ve çocuklarımızı maçlara davet etmek, tam bir aile olarak sevgimizi bütünleştirmek istiyoruz. Bu fiyatlar, 1. Lig standartlarına göre oldukça makul düzeydedir. VIP tribünü için özel olarak belirlenen kombine bilet fiyatı ise 20 bin lira olup, bu kategori için sadece 250 adet kombine bilet bulunmaktadır. Bu fiyatlandırmaların kulübümüzün uzun vadeli sürdürülebilirliği için önemli bir adım olduğunu ve taraftarlarımızın destekleriyle daha güçlü bir Sakaryaspor oluşturmayı hedeflediğimizi vurgulamak isteriz. Her zaman olduğu gibi, tüm taraftarlarımızın Sakaryaspor'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Lütfen güvenilir bilgiye ulaşmak için resmi iletişim kanallarımızı takip etmeye devam ediniz."