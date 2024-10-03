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        Sakarya Valisi Doğan, Taraklı'da incelemelerde bulundu

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Taraklı'da incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:28 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:28
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        Sakarya Valisi Doğan, Taraklı'da incelemelerde bulundu
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Taraklı'da incelemelerde bulundu.

        Doğan, ilçeleri ziyaretleri kapsamında geldiği Taraklı'da, Kaymakam Burak Serttaş ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'yı ziyaret etti.

        Pilavcı ve Serttaş'tan bilgi alan Doğan, restore edilen kapalı pazar yeri ve tarihi Yunuspaşa Camii ile Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu, tarihi konakları gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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