Sakarya Valisi Doğan, Taraklı'da incelemelerde bulundu

Pilavcı ve Serttaş'tan bilgi alan Doğan, restore edilen kapalı pazar yeri ve tarihi Yunuspaşa Camii ile Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu, tarihi konakları gezdi.

Doğan, ilçeleri ziyaretleri kapsamında geldiği Taraklı'da, Kaymakam Burak Serttaş ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'yı ziyaret etti.

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