Sakarya Üniversitesinde "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi" düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi"ne ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Ortadoğu Enstitüsü, Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü (IPAZ) ve Avrupa Arap İleri Araştırmalar Enstitüsü (FUNDEA) işbirliğiyle organize edilen kongre, 24-25 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl 7'ncisi "İsrail-Filistin Çatışması" ana temasıyla düzenlenen kongrede, Gazze'de İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek gerçekleştirdiği insanlık dışı uygulamalar ve "Gazze soykırımı" nedeniyle Filistin meselesine odaklanılacak.

Kongre, 16 ülkeden 30 üniversite ve araştırma kurumu ile Türkiye'den 30 üniversiteden 130'un üzerinde katılımcıyı ağırlayacak. 68 yabancı ve 62 yerli katılımcının, Filistin ve Orta Doğu üzerine hazırladıkları bildirilerini sunacağı kongrede, farklı perspektiflerden Filistin ve bölgenin tarihsel ve güncel bağlamları analiz edilecek.

Filistin meselesinin sadece bölgesel bir sorun olmadığının, küresel çapta krizlere yol açabilecek boyutlarının da ele alınacağı kongrede, çözüm odaklı yaklaşımla bu soruna dikkati çekilecek.

Bölgedeki akademisyenler, uzmanlar ve araştırmacılar için disiplinlerarası bir platform sunan kongre, Filistin sorununun siyasal, sosyal, kültürel ve tarihsel boyutlarını kapsamlı bir şekilde tartışmaya açacak. Ayrıca Orta Doğu'daki çevre sorunları, diplomasi, devlet dışı aktörlerin rolü ve uluslararası hukukun Filistin üzerindeki etkileri gibi pek çok konu derinlemesine tartışılacak.

Kongre, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik önemli fikirlerin tartışılmasına katkı sağlamayı ve bölgeyi daha geniş bir perspektiften anlamaya yönelik platform sunmayı amaçlıyor.