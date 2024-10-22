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        Sakarya'da lise öğrencileri çevreci projeleri yerinde inceledi

        Arifiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, içme suyu arıtma ve yenilenebilir enerji tesislerini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:50 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:51
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        Sakarya'da lise öğrencileri çevreci projeleri yerinde inceledi
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        Arifiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, içme suyu arıtma ve yenilenebilir enerji tesislerini gezdi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yenilenebilir enerji yatırımları ve arıtma tesisleri ile öğrencilerin çevreci projelerle tanışmasını sağlıyor.

        Geçen haftalarda tıp fakültesi öğrencilerini, öncesinde ise yurt dışından gelen eğitimcileri ağırlayan tesisler, bu hafta Arifiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini misafir etti.

        Teknik gezi kapsamında Hızırilyas İçme Suyu Arıtma, ADASU HES ve GES tesislerini ziyaret eden öğrencilere, içme suyunun arıtılması ile yenilenebilir enerji üretmenin aşamaları uygulamalı gösterildi.

        Ders kapsamında düzenlenen gezide öğrenciler, merak ettiklerini alanında uzman personele sordu. Gezi sonunda katılımcılar, Büyükşehir Belediyesine eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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