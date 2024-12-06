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        Katı atık yönetimi Sakarya'da düzenlenecek kongrede ele alınacak

        Sakarya'da düzenlenecek "12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi"nde (UKAY 2024) yenilikçi yaklaşım ve çözümler masaya yatırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:43
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        Katı atık yönetimi Sakarya'da düzenlenecek kongrede ele alınacak
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        Sakarya'da düzenlenecek "12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi"nde (UKAY 2024) yenilikçi yaklaşım ve çözümler masaya yatırılacak.

        Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) yapılan açıklamaya göre, kongre 11-13 Aralık'ta SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) ve Kriton Curi Çevre Vakfı işbirliğiyle düzenlenecek kongrenin ana teması "Yeşil Dönüşüm Sürecinde Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Ekonomisi" olarak belirlendi.

        Kongre, akademik çevrelerden özel sektör temsilcilerine, kamu kuruluşlarından öğrencilere kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirecek.

        UKAY 2024'te, mevcut durum ve gelişen teknolojilerin tartışılmasının yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum sürecindeki atık yönetimi hedefleri de ele alınacak ve bu alandaki sürdürülebilir çözüm önerileri masaya yatırılacak.

        Kongrede, alanında uzman isimler bir araya gelerek katı atık yönetiminde yenilikçi yaklaşım ve çözümler geliştirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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