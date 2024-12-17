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        Sakarya'da kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti 8. Olağan Kongresi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin detaylarını aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:32 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:11
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        Sakarya'da kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti 8. Olağan Kongresi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin detaylarını aktardı.

        Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "dirençli, sosyal ve yeşil şehir" düşüncesiyle üzerinde çalıştıkları kentsel dönüşüm çalışmalarını ve uygulanması noktasındaki gayretlerini iletti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, "Büyük coşku ve heyecanın yaşandığı kongrenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme fırsatımız oldu. Kendisiyle Sakarya'nın dönüşüm hedeflerini paylaştım. Şehrimizi imar ve ihya ederken 3 ana başlığımız olan 'dirençli, sosyal ve yeşil şehir' düşüncemizi aktardım. Depreme hazır, güçlü, sosyal, yeşil şehrin inşası için dönüşümü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle başlatacak ve başaracağız." ifadelerini kullandı.

        - AK Parti Sakarya'nın yeni yönetimi bir araya geldi

        AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in Başkanlığında oluşan parti yönetimi, disiplin kurulu ile demokrasi ve hakem kurulu üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Tever, toplantıda yaptığı konuşmada, ilk toplantılarında hedeflerini belirterek, şehre ve millete hizmet yolunda atacakları adımları istişare ettiklerini belirtti.

        Tever, gönüllere dokunarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Toplantılarımız geleceğe yönelik atacağımız güçlü adımların başlangıcı niteliğinde olacak. Hep birlikte kardeşlik ruhuyla güzel işler başaracağımıza inancım tam. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun hayat geçirilmesi yolunda önemli bir döneme giriyoruz. AK Parti'mizin kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetinin en güçlü destekçisi olan Sakarya’mız, bugün de yarın da bu kutlu yürüyüşün lokomotifi olmaya devam edecek inşallah."

        - SUBÜ'de "5. Geleneksel Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü"

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi tarafından, iş dünyası ve öğrencileri bir araya getiren "5. Geleneksel Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kariyer fırsatları ve istihdam olanaklarının ele alındığı etkinlikte, 44 firma stant açtı, yaklaşık 2 bin öğrenci özgeçmişleriyle başvuruda bulundu.

        SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, açılış konuşmasında, turizm eğitimi ve +1 Eğitim Modeli ile kazanılan uygulama becerisinin sektörün beklentilerini karşılamadaki önemine değindi.

        Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık da etkinliğin hem öğrencilerin kariyer hedeflerine katkı sağladığını hem de sektör-üniversite işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.

        Etkinliğe, Sapanca İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özenç, Sapanca İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Ahmet Gökkaya, akademik personel, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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