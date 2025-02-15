Sakarya'da OSB'ler sanayiye güç katıyor

EMRE AYVAZ - Sakarya'da kurulu 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), güçlü altyapısı ve modern üretim tesisleriyle sanayinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Geçen yıl 149 ülke ve 12 serbest bölgeye 6 milyar 279 milyon 938 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Sakarya'da, 1255 hektar alan üzerine kurulu 6 OSB yer alıyor.

Sakarya 1. OSB, Sakarya 2. OSB, Sakarya 3. OSB, Ferizli OSB, Karasu OSB ve Kaynarca Mobilya İhtisas OSB'de üretim devam ederken, Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB'de firmaların inşaat faaliyeti, Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB ile Sakarya Söğütlü OSB'de kamulaştırma ve altyapı işlemleri sürüyor.

Toplam 300 firmaya ev sahipliği yapan 6 OSB, yaklaşık 35 bin kişiye istihdam sağlıyor.

- "Organize tarım bölgeleri için çalışmalarımız var"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, kentin hem tarımsal hem de endüstriyel anlamda tükettiğinden fazlasını ürettiğini belirterek, ürettiğini de dünyanın 160 ülkesine sattığını söyledi.

Üretimde OSB'lerin önemine işaret eden Altuğ, "Şu anda neredeyse bütün organize sanayi bölgelerimiz yüzde 100 dolulukla üretime devam ediyor. Bu organize sanayi bölgelerinin içinde yurt içinden ve dışından yüzlerce yatırımcı var. 35 bin kişi organize sanayi bölgelerimizde istihdam ediliyor." diye konuştu.

Altuğ, Sakarya'nın jeopolitik konumu dolayısıyla avantajlı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çarpık sanayileşmeyi önlemenin, önemli ve verimli tarım alanlarımızı korumanın yolunun OSB'lerden geçtiğine inanıyorum. Şehrin yüz ölçümünün yüzde 2'sini sanayileştirelim istiyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız da aynı şeyi söylüyorlar. Yani ülkenin yüz ölçümünün yüzde 2'si sanayileşsin istiyorlar. Biz de bu yoldan devam ediyoruz. Şu anda Sakarya'da organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri veya dışarıdaki sanayi tesislerinin şehrin yüz ölçümüne oranı yüzde 0,9. Yüzde 1 civarında sanayi büyümesine ihtiyacımız var, bunu planlıyoruz."