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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:54
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Ferizli ve Söğütlü'de ilçe protokolü ile kurum ve kuruluşların yetkililerinin de yer aldığı muhtarlar buluşmasında istek ve talepleri dinleyen Doğan, taleplerin değerlendirilmesi ve sorunların çözümü noktasında ilgili kurum ve kuruluşlara talimatlar verdi.

        Devletin halkla en sıcak temas noktası ve en yakın seçilmiş yönetim birimi olan muhtarların görüşlerini önemsediklerini belirten Doğan, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

        Vali Doğan, her mahallenin gelişmesi ve güzelleşmesi için, vatandaşların sıkıntılarının çözülmesi adına çalışmaların yapıldığını, yapılmaya devam edileceğini kaydetti.

        - Sakarya'da olimpik kürek ve kano kanal parkuru inşa edilecek

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yapılması planlanan olimpik kürek ve kano kanal parkuru için yatırım onayı alındı.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gerçekleştirdiği görüşmede, Mollaköy'de inşa edilecek Türkiye'nin ve Sakarya'nın ilk olimpik kürek ve kano kanal parkuru için yatırım onayı aldığını bildirdi.

        Bakan Bak'a desteklerinden dolayı teşekkür eden İnci, "Tesisimiz bölgenin doğal yapısıyla uyumlu, ekolojik sürdürülebilirliği gözeten anlayışla projelendirilmiştir. Sakarya'nın spor altyapısını güçlendirecek ve gençlerimize uluslararası arenada başarılar yakalama fırsatı sunacaktır. Kürek ve kano sporları, ülkemizde daha fazla ilgi görecek ve dünya çapında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programına alınan tesis tamamlandığında uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olacak.

        Uluslararası standartlara uygun tasarlanan tesis, modern altyapıya sahip eğitim ve yarış alanlarıyla su sporlarının gelişimine katkı sağlayacak.

        - ETD Sakarya "B2B Toplantısı" düzenlendi

        Ekonomi Ticaret Derneği (ETD) Sakarya Şubesi tarafından "B2B Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantı, başkan vekili Emre Tan'ın moderatörlüğünde iş insanlarının katılımıyla düzenlendi.

        Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Sakarya Şube Başkanı Baki Demir ve üye firmaların konuk olarak katılım sağladığı toplantıda ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

        Toplantıda konuşan ETD Sakarya Başkanı Reşit Şamil Dedeoğlu, şirketlerin, cesaretleriyle emeğiyle ve yenilikçi fikirleriyle ülkenin geleceğini inşa eden toplumun yapı taşları olduğunu kaydetti.

        Şirketler arası dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemine değinen Dedeoğlu, "Bir araya gelerek, güçlerimizi birleştirmenin ve ortak çözümler bulmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha anlamış olacağız. Ekonomik işbirliktelikleri, sadece iş dünyasını değil, aynı zamanda toplumumuzu da güçlendirir. Birbirimize destek olmak, başarılarımızı paylaşmak, ortak hedeflere doğru birlikte ilerlemek, sadece kurumlarımızı değil, aynı zamanda şehrimizi ve ülkemizi daha ileriye taşır." ifadelerini kullandı.

        GİV Sakarya Şube Başkanı Baki Demir ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, iş insanları arasında güzel kaynaşma olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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