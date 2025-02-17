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        Sakarya'da çevre farkınladığı için "Bu Şehir Hepimizin" kampanyası başlatıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği öncülüğünde başlatılacak sosyal farkındalık projesi "Bu Şehir Hepimizin" kampanyasının imza töreni gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 18:10 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:10
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        Sakarya'da çevre farkınladığı için "Bu Şehir Hepimizin" kampanyası başlatıldı
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği öncülüğünde başlatılacak sosyal farkındalık projesi "Bu Şehir Hepimizin" kampanyasının imza töreni gerçekleşti.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği ortaklığında Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vali Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Ercan Erdem, Sakarya Baro Başkanı Musa Adıyaman, ilçe belediye başkanları, partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "Bu Şehir Hepimizin" adlı kısa film ve tanıtımların yapıldığı programda konuşan Vali Doğan, bir şehrin sorunlarının çözümü için bir araya gelebilmenin şehrin en önemli avantajlarından birisi olduğunu belirtti.

        Vali Doğan, Sakarya'yı daha yaşanılabilir hale getirmek için hep birlikte ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Tam da projenin içeriğine uygun salon dolmuş ve taşmış. Salonda her kesimden arkadaşlarımız burada. Bu Sakarya için çok özel ve güzel bir durum. Bazı şeyleri yapmak için paraya ihtiyaç yok. Bir araya gelmek, konuşmak ve birbirimizi ikaz etmek bile yeterli." dedi.

        Milletvekili Kocacık, Sakarya'ya çok sayıda proje kazandırdıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hazırlanan "2025 Yılı Yatırım Programı" kapsamında Sakarya'da başta ulaşım olmak üzere demir yolu ve hafif raylı tren ile farklı alanlarda birçok projenin devam ettiğini anlattı.

        Milletvekili Taşkent ise sosyal farkındalık projesi için destek vereceklerini aktararak, "Hepinizin içinde bir vatandaş olarak ben de varım. Projeyi ilk defa şimdi duydum, çok mutlu oldum. Elimizden gelen her türlü desteği hep beraber vereceğimize şimdiden söz veriyorum." diye konuştu.

        Alemdar da bu işi başarmanın en önemli özelliğinin bu şehre hep birlikte sahip çıkmak olduğunu vurgulayarak, "Temiz, yeşil ve huzur veren bir şehirde yaşamak için her sokağa bir temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi koymayla bu işi başarmamız mümkün değil. Evlerimizden başlamak kaydıyla sitelerimizden, muhtarlarımızdan, zabıtamızdan, sivil toplum örgütlerimizden, esnafımızdan, sanayicimizden, vakıflarımızdan, okullarımızdan, camilerimizden velhasıl bu şehirde aynı havayı soluyan, aynı suyu içen, aynı duyguyu hisseden herkes ile el ele verirsek daha yaşanılabilir bir şehir ile birlikte yaşamış olacağız." şeklinde konuştu.

        Kampanyada valiliğin ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencileri bilinçlendirecek faaliyetlerde bulunacağını, büyükşehir belediyesinin bütün birimlerinin de "benim görevim" anlayışı ile hareket edeceğine değinen Alemdar, "Bir mum, başka bir mumu tutuşturmasıyla ışığından kaybetmez. yaşanılabilir, temiz ve yeşil bir dünya için hepimize sorumluluklar düşüyor." ifadelerini kullandı.

        Kısa filmde yer alan Ayşe Mine ise katılımcılara "Bugün size küçük bir sorum var. Yaşadığımız bu şehir ve dünya, gelecekte bizim için de aynı güzellikte kalacak mı?" sorusunu sordu.

        Program, Vali Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar ve Ayşe Mine'nin yer aldığı protokol imza töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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