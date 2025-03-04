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        Sakarya'da trafik kazasında evli çift öldü, bebekleri yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde beton bariyerlere çarpan otomobildeki evli çift öldü, bebekleri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 21:18 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:24
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        Sakarya'da trafik kazasında evli çift öldü, bebekleri yaralandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde beton bariyerlere çarpan otomobildeki evli çift öldü, bebekleri yaralandı.

        Selman Güngör (33) idaresindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı gişelerinde beton bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü ile eşi Yonca Güngör (33) ve 1 haftalık bebekleri Su Alya Güngör yaralandı, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, anne ile bebeği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yonca Güngör, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, bebeğin tedavisi ise sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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