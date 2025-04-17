Sakarya'da boş dairede çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde boş evde çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde boş evde çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde 6 katlı binanın 4. katındaki boş dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.
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