Sakarya'da havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.
Muradiye Mahallesi'nde kiraladıkları bungalovda konaklayan ailenin çocuğu A.A. (4), havuza düştü.
Yaklaşık 10 dakika sonra ailesi tarafından fark edilen çocuk havuzdan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan işletmenin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024 itibarıyla iptal edildiği, ruhsatının bulunmadığı ve işletmede konaklayanların girişlerini Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) zamanında yapmadığının olayın ardından tespit edildiği öğrenildi.
Konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.