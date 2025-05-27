Sakarya'da aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan sürücünün yargılanması sürdü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan alkollü sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanık T.D, ölen çocuk Zühre Deniz A'nın annesi S.K. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince kazada sanığın "asli kusurlu", çocuğun da "asli etken" olduğuna ilişkin hazırlanan raporun mahkemeye sunulduğu zapta geçirildiği belirtildi.

Söz verilen sanık T.D, kaza nedeniyle pişman ve üzgün olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık avukatı da rapordaki aleyhe hususları kabul etmediklerini dile getirerek, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Müşteki anne S.K'nin avukatı ise raporda mahkemenin istediği hususların bulunmadığını ifade ederek, sanığın tutukluluk halinin devamı talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti.