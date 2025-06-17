Sakarya'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Camicedit Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde 2 gün önce, 54 SJ 068 plakalı motosikletiyle A.İ. idaresindeki 54 AKM 279 plakalı otomobil ile çarpışan Mehmet Emin Yıldız (57) tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Yıldız'ın cenazesi, Sapanca Gazipaşa Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Sapanca Memnuniye Yukarı Mezarlığı'na defnedilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.