Sakarya'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü

Ekipler tarafından söndürülen yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Albalar Mahallesi'nde İ.G'ye ait kullanılmayan iki katlı ahşap ev ile bitişiğindeki ahır ve samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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