Sakarya'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 2 katlı ahşap ev, ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 2 katlı ahşap ev, ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Albalar Mahallesi'nde İ.G'ye ait kullanılmayan iki katlı ahşap ev ile bitişiğindeki ahır ve samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvanı kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü.
Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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