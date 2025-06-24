Sakarya'da orman işletme deposunda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da alana gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma, polis ekipleri sevk edildi.

Soğucak mevkisinde yer alan Orman İşletme Müdürlüğünün deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki ağaçlık alana sıçradı.

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