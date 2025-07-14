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        Ferizli'de devrilen tarım aracındaki çift yaralandı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:28
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        Ferizli'de devrilen tarım aracındaki çift yaralandı
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Gölkent Mahallesi Büyükdüz mevkisinde seyreden E.A. idaresindeki tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile eşi G.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ekibi sevk edildi.

        Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çift, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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