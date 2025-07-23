GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sivil arama kurtarma dernekleri ile ilçe belediyelerinden ekipler sevk edildi.

Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zorluğu nedeniyle bölgeye yangın söndürme uçakları ve helikopterler de yönlendirildi.

Yangın nedeniyle kapatılan D-650 kara yolu Adapazarı yönünde ulaşıma açıldı, Bilecik istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Nuruosmaniye Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mahalle sakinlerinden Birol Yıldırım, evlerde kimsenin olmadığını söyledi.

Yangının yayıldığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldırım, müdahale eden ekiplere teşekkürlerini iletti.

Öte yandan bir evin bitişiğindeki otluk alana sıçrayan yangını fark eden mahalle sakinleri, müdahalede bulundu. Helikopterin de desteğiyle alevlerin büyümesi engellendi.