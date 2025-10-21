Sakarya'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı" 2 bin kişiyi geçmişin oyunlarıyla buluşturdu

Sakarya'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", genç ve çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturarak 2 bin kişiye etkinlik yaptı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca, çocuk ve gençlere geleneksel oyunları öğretmek amacıyla düzenlenen etkinliğin 46'ncısı Sakarya'da yapıldı.

Türkiye'nin 81 ilini "bir tır dolusu mutlulukla" parolasıyla gezen tır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda yaklaşık 2 bin öğrenci ve genci mangala, çemberbaz ve kocaayak gibi ata yadigarı oyunlarla tanıştırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine, Sakarya'da yoğun bir katılım olduğunu ifade etti.

Boz, kentte sporun her alanına meyyal genç ve çocukların bulunduğunu dile getirerek, "Güzel bir katılım var. Tarihten bugünümüze gelen, belki çocukluğumuzda bizim başka isimlerle oynadığı oyunların burada disipline edilmiş hallerini gösteriyoruz çocuklara, onlar da gayet mutlu." dedi.