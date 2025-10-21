Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı" 2 bin kişiyi geçmişin oyunlarıyla buluşturdu

        Sakarya'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", genç ve çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturarak 2 bin kişiye etkinlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı" 2 bin kişiyi geçmişin oyunlarıyla buluşturdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", genç ve çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturarak 2 bin kişiye etkinlik yaptı.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca, çocuk ve gençlere geleneksel oyunları öğretmek amacıyla düzenlenen etkinliğin 46'ncısı Sakarya'da yapıldı.

        Türkiye'nin 81 ilini "bir tır dolusu mutlulukla" parolasıyla gezen tır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda yaklaşık 2 bin öğrenci ve genci mangala, çemberbaz ve kocaayak gibi ata yadigarı oyunlarla tanıştırdı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine, Sakarya'da yoğun bir katılım olduğunu ifade etti.

        Boz, kentte sporun her alanına meyyal genç ve çocukların bulunduğunu dile getirerek, "Güzel bir katılım var. Tarihten bugünümüze gelen, belki çocukluğumuzda bizim başka isimlerle oynadığı oyunların burada disipline edilmiş hallerini gösteriyoruz çocuklara, onlar da gayet mutlu." dedi.

        Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar da etkinliğin, çocukların geçmişle bağ kurmasına ve yetişkinlerin de çocukluklarına kısa bir yolculuk yapmasına imkan sunduğunu kaydetti.

        Yaşar, gruplar halinde katılım sağlandığını aktararak, "Gerek okul grupları, gerek meydanda olduğumuzdan kahve içmeye çıkanların alana uğraması dolayısıyla 2 bin kişi katılım sağladı. Birbirlerinin isimlerini bilmiyorlar, bir anda kendilerini mangala masasında strateji kurarken buluyorlar, ya da halat çekmede birbirleriyle dayanışma sağlayıp oyun arkadaşı oluyorlar." diye konuştu.

        Etkinlik, yarın Kocaeli'de devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!

        Benzer Haberler

        Toprak Razgatlıoğlu ve Kenan Sofuoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
        Toprak Razgatlıoğlu ve Kenan Sofuoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
        Toprak Razgatlıoğlu: Babamın en büyük hayali dünya şampiyonu olduğumu görme...
        Toprak Razgatlıoğlu: Babamın en büyük hayali dünya şampiyonu olduğumu görme...
        Sakarya'da özel gereksinimli bireyler ata binmenin heyecanını yaşadı
        Sakarya'da özel gereksinimli bireyler ata binmenin heyecanını yaşadı
        Sakarya'da arkadaşının evinden hırsızlık yapan kadın ile kocası Samsun'da y...
        Sakarya'da arkadaşının evinden hırsızlık yapan kadın ile kocası Samsun'da y...
        Sakarya'da aracının lastiğini değiştirdiği esnada tırın çarptığı kişi öldü
        Sakarya'da aracının lastiğini değiştirdiği esnada tırın çarptığı kişi öldü
        Patlayan lastiği değiştirirken, TIR'ın çarptığı sürücü öldü
        Patlayan lastiği değiştirirken, TIR'ın çarptığı sürücü öldü