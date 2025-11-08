Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 18:13 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:13
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Ali Vardar, Çağrı Yıldırım

        Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 79 Mirza Cihan), Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk. 81 Batuhan Çakır), Caner Erkin (Dk. 79 Alaaddin Okumuş), Vukovic, Mete Kaan Demir (Dk. 79 Emre Demir), Eren Erdoğan, Burak Çoban, Kakuta, Ben Yeddrer

        Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 59 Sertan Taşqın), Martynov, Silva, Sadygov (Dk. 59 Berkovski), Amaral (Dk. 79 Gökhan Karadeniz), Selim Dilli, Bilal Ceylan, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Erhan Çelenk

        Gol: Dk. 28 Silva, Dk. 72 Amaral, Dk. 77 Erhan Çelenk (Serikspor), Dk. 50 Eren Erdoğan, Dk. 83 Emre Demir (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Mete Kaan Demir, Dk. 65 Caner Erkin, Dk. 83 Kakuta (Sakaryaspor), Dk. 41 Emrecan Terzi, Dk. 57 Silva, Dk. 68 Erkan Çelenk, Dk. 83 Martynov, Dk. 89 Bilal Ceylan, Dk. 90 Erten Ersu (Serikspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

