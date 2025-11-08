Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Ali Vardar, Çağrı Yıldırım
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 79 Mirza Cihan), Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk. 81 Batuhan Çakır), Caner Erkin (Dk. 79 Alaaddin Okumuş), Vukovic, Mete Kaan Demir (Dk. 79 Emre Demir), Eren Erdoğan, Burak Çoban, Kakuta, Ben Yeddrer
Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 59 Sertan Taşqın), Martynov, Silva, Sadygov (Dk. 59 Berkovski), Amaral (Dk. 79 Gökhan Karadeniz), Selim Dilli, Bilal Ceylan, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Erhan Çelenk
Gol: Dk. 28 Silva, Dk. 72 Amaral, Dk. 77 Erhan Çelenk (Serikspor), Dk. 50 Eren Erdoğan, Dk. 83 Emre Demir (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Mete Kaan Demir, Dk. 65 Caner Erkin, Dk. 83 Kakuta (Sakaryaspor), Dk. 41 Emrecan Terzi, Dk. 57 Silva, Dk. 68 Erkan Çelenk, Dk. 83 Martynov, Dk. 89 Bilal Ceylan, Dk. 90 Erten Ersu (Serikspor)
SAKARYA
