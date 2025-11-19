Sakarya'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Sarıcalar Mahallesi 98. Nolu Sokak'ta H.A'ya ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan ev halkının yangın sırasında şehir dışında olduğu öğrenildi.
