        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 08:50 Güncelleme: 19.11.2025 - 08:50
        Sakarya'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Sarıcalar Mahallesi 98. Nolu Sokak'ta H.A'ya ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan ev halkının yangın sırasında şehir dışında olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

