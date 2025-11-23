Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye ilçesinde yapımı devam eden 3 projeyi inceledi.

        Giriş: 23.11.2025 - 20:07 Güncelleme: 23.11.2025 - 20:10
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye ilçesinde yapımı devam eden 3 projeyi inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arifiye Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve basketbol-futbol-voleybol sahası projelerini inceleyen Alemdar, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, kentin her köşesinde sporun ve sosyal yaşamın güçlenmesi için çalıştıklarını ifade etti.

        Alemdar'a, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Yeşilyurt, MHP İlçe Başkanı İbrahim Sert, meclis üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar eşlik etti.

        - AK Parti, Çocuk Hakları Programı düzenledi

        AK Parti İl Gençlik Kollarınca 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İl Gençlik Kollarından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanlığı öncülüğünde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle 81 ilde eş zamanlı program gerçekleştirildi.

        Çocukların tüm haklarının kutsal olduğu bilincini diri tutmanın ve mazlum coğrafyalarda sesini duyuramayan çocuklara dikkat çekmenin amaçlandığı etkinlikte, yüz boyama ve resim çizme gibi çeşitli aktiviteler yapıldı.

        Programa, Genel Merkez Gençlik Kolları İnsan Hakları Komisyon Üyesi Eren Salih Aksu, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün de katıldı.

        - Gazze'ye giden sağlık çalışanları insanlık dramını anlattı

        Gazze'de çalışan sağlık görevlileri, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezinde Yeniler Kulübü ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Ateşin Ortasında Umudu Yaşatmak" programında savaş bölgesine gönüllü giden çocuk cerrahisi uzmanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve ameliyathane hizmetlisi olarak çalışan İman Uygun, yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, teşekkür konuşması yaptı.

        Programda konuşan İman Uygun, abluka altındaki hastanelerde elektrik, su ve temel ihtiyaçların yokluğuna rağmen sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını belirtti.

        Prof. Dr. İbrahim Uygun ise da savaş bölgesindeki yokluğun televizyonlarda anlatılanların ötesinde olduğunu ifade ederek, bölgede yaşanan zorlukları anlattı.

        Program, İbrahim ve İman Uygun'a hediye takdiminin ardından sonra erdi.

