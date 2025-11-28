Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        28.11.2025 - 16:50
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Operasyonda gözaltına alınan S.S'nin (43) adresinde yapılan aramada, 4 ayrı parça halinde 520 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ve cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. tutuklandı.

