Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Operasyonda gözaltına alınan S.S'nin (43) adresinde yapılan aramada, 4 ayrı parça halinde 520 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kubar esrar, 2 adet sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ve cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. tutuklandı.
