        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da çarpışan tır ile otomobil akaryakıt istasyonu alanına savruldu

        Sakarya'nınPamukova ilçesinde çarpışan tır ile otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonu alanına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 08:49 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:52
        Sakarya'da çarpışan tır ile otomobil akaryakıt istasyonu alanına savruldu
        Sakarya'nınPamukova ilçesinde çarpışan tır ile otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonu alanına girdi.

        D-650 kara yolu Bilecik istikameti Turgutlu Mahallesi mevkisinde H.K. idaresindeki 42 GL 245 dorse plakalı un yüklü tır, kendisini sollayarak akaryakıt tesisine girmek isteyen İ.K'nın kullandığı 54 TK 791 plakalı otomobille çarpıştı.


        Çarpışmanın etkisiyle tır ve otomobil, akaryakıt istasyonu alanına ve yolun bir kısmına savruldu. Tırın devrilen dorsesinde bulunan un çuvalları da tesis alanına saçıldı.

        Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen jandarma ve polis ekiplerince kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

