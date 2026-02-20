Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakaryaspor'a teknik direktör değişikliği ve transferler de "çare" olmadı

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig'de "zor" günler geçiren Sakaryaspor, yönetim, teknik direktör değişikliği ve transferlere rağmen istediği sonucu alamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 11:07 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor'a teknik direktör değişikliği ve transferler de "çare" olmadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig'de "zor" günler geçiren Sakaryaspor, yönetim, teknik direktör değişikliği ve transferlere rağmen istediği sonucu alamıyor.

        Lige istediği gibi başlayamayan Sakaryaspor, ilk 8 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda 8 puan topladı.

        Ardından sahaya çıktığı 3 maçı da kazanan Sakarya temsilcisi, ligdeki tek galibiyet serisini elde ederek puanını 17'ye yükseltti.

        Yeşil-siyahlı takım, sonrasında oynadığı 8 maçta sadece 17. haftada Atakaş Hatayspor'u yendi, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak, ilk devreyi 22 puanla 16. sırada tamamladı.




        - Yeşil-siyahlılar ligin ikinci yarısında galibiyetle tanışamadı

        Ligin ikinci yarısında da 7 maçın 5'ini kaybeden, 2'sinde sahadan eşitlikle ayrılan Sakaryaspor, ikinci devrenin ilk müsabakasında Bandırmaspor'la 1-1'lik beraberlik sonucu 17. sıraya gerileyerek düşme hattına girdi.

        Ligde oynadığı son 10 maçta 1 galibiyet (Atakaş Hatayspor), 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan Sakarya ekibi, söz konusu müsabakalarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü.

        Sakaryaspor'da 8 Haziran 2025'te gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa Muhammet Kıratlı getirildi, istenilen sonuçlar gelmeyince kongre kararı alındı.

        Ekim 2025'te gerçekleştirilen kongrede kulüp başkanlığına aday çıkmaması üzerine mevcut başkan Kıratlı ve yönetimiyle devam etme kararı alındı.

        Kıratlı'nın istifa ettiğini açıklamasının ardından 28 Aralık 2025'te gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa Enes Zengin getirildi.




        - Bir sezonda 4 "hoca" görev aldı

        Sakarya temsilcisi, istediği sonuçları alamayınca ligin 4. haftasında sahasında 4-1 yenildiği Boluspor maçının ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

        Takımın başına getirilen Serhat Sütlü ile de umduğunu bulamayan yeşil-siyahlı ekip, 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

        Ligin 16. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'a 4-1 yenilen Sakaryaspor'da Sütlü dönemi sona erdi.

        Ligin ilk yarısında kalan 3 maçta teknik sorumlu Furkan Köseoğlu ile sahaya çıkan Sakarya temsilcisi, 1 galibiyet elde etti, 2 kez yenildi.

        Köseoğlu'nun ardından teknik direktörlüğe Hakan Kutlu'yu getiren yeşil-siyahlı takım, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yaptı.

        Kutlu ile çıktığı 7 maçın 5'inde yenilen, 2'sinden beraberlikle ayrılan Sakaryaspor, ligin 26. haftasını 24 puanla 18. sırada kapattı.

        Yönetim, hoca değişikliği ve yapılan transferlere rağmen istediğini elde edemeyen Sakaryaspor'un, 20 takımın olduğu ve son 4 ekibin düşeceği ligde 16. sıradaki takımla arasında 7 puan fark bulunuyor.

        Sakaryaspor, ligin 27. haftasında 23 Şubat Pazartesi günü Özbelsan Sivasspor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Türk wushu hakemleri, uluslararası müsabakalarda görev yapıyor
        Türk wushu hakemleri, uluslararası müsabakalarda görev yapıyor
        Tatlı hamurunu ayağıyla çiğnedi Üretim alanının çöplüğe döndüğü, çalışanlar...
        Tatlı hamurunu ayağıyla çiğnedi Üretim alanının çöplüğe döndüğü, çalışanlar...
        Ramazan değerleri sahnede hayat buldu Gönüllü öğretmenler, miniklere Ramaza...
        Ramazan değerleri sahnede hayat buldu Gönüllü öğretmenler, miniklere Ramaza...
        Sakaryaspor - Pendikspor maçının ardından Hakan Kutlu: "Hakem de bizim kada...
        Sakaryaspor - Pendikspor maçının ardından Hakan Kutlu: "Hakem de bizim kada...
        Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından
        Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor maçının ardından
        Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 0 - Pendikspor : 2
        Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 0 - Pendikspor : 2