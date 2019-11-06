Kırgız kadın kahramanı Kurmancan Datka SAÜ’de anıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kırgızistan Öğrenci Topluluğu ile Sinema Topluluğu tarafından “Kırgız Türk Tarihinin Efsanevi Kadın Kahramanı Kurmancan Datka” konulu etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonunda yapılan etkinliğe Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, öğretim üyeleri ve Kocaeli’den gelen öğrenci temsilcileri ile SAÜ öğrencileri katıldı. Kurmancan Datka’nın hayatı ve “Kurmancan Datka” film setinde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyle başlayan etkinlik, kültür tanıtım etkinliği ve film gösterimi ile devam etti.

SAKARYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.