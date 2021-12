Yaralı sokak hayvanları bu merkezde tedavi edilecek 17 bin metre karelik alanda inşa edilen yaşam alanı sokak hayvanlarına hizmet verecek Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Hayatı paylaştığımız her canlıya saygı ve sevgiyle yaklaşıyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 bin metre karelik alana inşa edilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile yaralı ve hasta sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda hizmet verilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi’nde yer alan 17 bin metre karelik Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile yaralı ve hasta sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda hizmet verilecek. Çalışmalarında sona gelinen merkezde sokak hayvanları burada şifa bulacak. Yakın zamanda hizmete girmesi beklenen merkezde ise yoğun bakım merkezi, laboratuvar, veteriner acil müdahale odaları, yazlık ve kışlık olmak üzere 360 hayvan yaşam alanı, sahiplendirme binası ile görüntüleme odaları yer alacak. Ayrıca merkezde, sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirme faaliyetleri de yürütülecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sokak hayvanlarının ihtiyaçları için her geçen gün yeni bir proje hazırladıklarını belirtti.



“Hayatı paylaştığımız her canlıya saygı ve sevgiyle yaklaşıyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Sokak Hayvanları için pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Sokaktaki can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Bizlerin olduğu gibi su ve yemek onlar için hayatın vazgeçilmezleri. Bizler bu ihtiyaçlarımızı kolayca giderirken, onlar bu konuda zorlanabiliyor. Bu yüzden şehrimizin dört bir yanına hayvanların temiz içme suyu ile su ihtiyacını karşılayabileceği ‘otomatik suluk’ düzeneğini yerleştirdik. Aziz Duran Parkı, Sakarya Millet Bahçesi, Erenler Sakarya Park, İl Ormanı, gibi noktalar başta olmak üzere şehirdeki birçok park alanına suluk sistemi yerleştirildi. Bunun yanında şehrimizin belli noktalarında oluşturulan beslenme ve barınma alanlarında sokaktaki hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Geçici bakımevimiz, hayvan tedavi noktalarımız ve kent genelindeki hayvanlara yönelik hizmetlerimizle Allah’ın bize emanet ettiği dilsiz canlılarımıza daha iyi bir yaşam alanı sunmak için projeler üretiyoruz. Tek seferde 26 kediye ev sahipliği yapabilen kedi sığınma evleri il olarak Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı’na yerleştirdik. Tüm bunların yanında en önemli projemiz ise Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi. 17 bin metrekare üzerinde inşa çalışmalarını başlattığımız Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz ile minik dostlarımızın yaşam kalitesini artıracağız. Projenin içerisinde bir adet rehabilitasyon binası, yoğun bakımlaboratuvar odaları, veteriner acil müdahale odası, 360 adet yazlık ve kışlık olmak üzere hayvan yaşam alanı, sahiplendirme binası ve görüntüleme odaları mevcut olacak. İnşa çalışmaları devam eden proje şehre kazandırıldığında ise tam donanımlı olarak sokakta kalan canlılara hizmet vermeye başlayacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hayatı paylaştığımız her canlıya saygı ve sevgiyle yaklaşıyoruz. Bu kapsamda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.