        Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi! - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi!

        1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:17 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:17
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.

        Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı." ifadesine yer verildi.

        Geçen sezon da Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Dalcı, bir maçta görev yapmıştı.

        İstanbul'da metro çıkışında dehşet anları kamerada: Yardım etmek istedi, 6 yerinden bıçaklandı

        (İHA) - İstanbul Bağcılar'da 18 yaş altı bir grubun darbettiği çocuğu kurtarmak isteyen 27 yaşındaki Oğuzhan Çöpür, çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının ardından aile tehdit mesajları aldıklarını söyledi. Olay Güngören'de yaşanan Atlas cinayet...
