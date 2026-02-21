Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi!
1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Mustafa Dalcı." ifadesine yer verildi.
Geçen sezon da Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Dalcı, bir maçta görev yapmıştı.
