Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi!

İstanbul'da metro çıkışında dehşet anları kamerada: Yardım etmek istedi, 6 yerinden bıçaklandı

(İHA) - İstanbul Bağcılar'da 18 yaş altı bir grubun darbettiği çocuğu kurtarmak isteyen 27 yaşındaki Oğuzhan Çöpür, çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının ardından aile tehdit mesajları aldıklarını söyledi. Olay Güngören'de yaşanan Atlas cinayet... Daha Fazla Göster (İHA) - İstanbul Bağcılar'da 18 yaş altı bir grubun darbettiği çocuğu kurtarmak isteyen 27 yaşındaki Oğuzhan Çöpür, çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının ardından aile tehdit mesajları aldıklarını söyledi. Olay Güngören'de yaşanan Atlas cinayetini yeniden gündeme getirdi. İstanbul'da sayıları arttığı belirtilen genç sokak çeteleri ise mahallelerde tedirginlik oluşturuyor. Daha Az Göster