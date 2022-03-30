Sakaryaspor'da Yılmaz Vural tamam gibi!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider konumda olan Sakaryaspor, bu sezon 31 lig maçına çıkarak 3 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 20 galibiyet elde edip, 2,19'luk puan ortalaması yakalayan Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırmıştı. Ligin 32. haftasında yeşil-siyahlılar evinde Diyarbekirspor ile verdiği mücadeleden 3-0 mağlup gelirken, takımın yeni teknik direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Yılmaz Vural ise Sakarya Atatürk Stadyumu tribününde yerini alarak karşılaşmayı izledi. Maç sonu yeşil-siyahlı kulübün başkanı Cumhur Genç ile teknik adam Yılmaz Vural’ın teknik direktörlük için görüştüğü öğrenildi.