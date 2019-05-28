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Sakaryaspor - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! Daha önce Süper Lig'de de yer alan Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük, 1. Lig'e yükselme mücadelesi veriyor! 1. Lig'de en uzun süre yer alan ekiplerden olan ve 2011-2012'den beri ligden uzak kalan Sakaryaspor ile 2004-2005'te lige veda eden Fatih Karagümrük'ten birisi adını 1. Lig'e yazdıracak

Sakaryaspor Fatih Karagümrük

TFF 2. Lig play-off finali heyecanı HTSPOR'da! Finale kadar yükselen Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük daha önce Süper Lig vizesi aldığı Spor Toto 1. Lig'e tekrar dönmek için mücadele veriyor.

SAKARYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

SAAT: 21:30

HAKEM: Mete Kalkavan

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

YAYIN: TRT Spor

SAKARYASPOR: Oğuz, Canberk Ömer, Serkan, Oğuz, Ferhat Yazgan, Ümit Yasin, Dilaver, Zahit, Ferit, Berkay Can, Berk.

FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık, Ramazan, Fatih, Abdulhamit, Bilal Aziz, Çağrı, Ufuk, Barış Özbek, Erkan Zengin, Turgut Doğan Şahin, Mehmet Batdal.

Daha önce Süper Lig'de 11 sezon yer alan Sakaryaspor ile 6 yıl Süper Lig tecrübesi bulunan Fatih Karagümrük, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün doğrudan 1. Lig'e yükseldiği TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için sahaya çıkıyor.

Toplam 35 sezon 1. Lig'de yer alan Mersin İdmanyurdu'ndan sonra 34'er sezonla Denizlispor'la en fazla ligde mücadele eden Sakaryaspor, en son 2011-2012'de 1. Lig'de bulunmuştu. Yeşil-siyahlı ekip, 1980-1981, 1986-1987, 1997-1998, 2003-2004 ve 2005-2006 sezonlarında 5 kez 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.

Geçen sezon da play-off finaline kadar yükselen Sakaryaspor finalde Afjet Afyonspor'a yenilerek 1. Lig'e çıkamamıştı.

FATİH KARAGÜMRÜK, 14 SENEDİR 1. LİG'DE YOK!

2004-2005'ten beri 1. Lig'den uzak kalan Fatih Karagümrük ise ligde daha önce 17 sezon 1. Lig'de yer almıştı.

Fatih Karagümrük 1982-1983'te 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmişti.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Daha önce Süper Lig'de 2, 1. Lig'de 6 ve 2. Lig'de 2 müsabakaya çıkan iki ekipten Sakaryaspor'un 5, Fatih Karagümrük'ün 3 galibiyeti bulunurken, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

En son geçen sezon TFF 2. Lig'de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Sakaryaspor rakibini 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADI

 

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