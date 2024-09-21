Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e tokat atan C.Ş. tutuklandı

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedilme görüntüleri ülke gündeminde geniş yer buldu. Başkan İn'e tokat atan kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş., Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre içerisinde İstanbul Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ş., bugün saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİSİNE HAKİM OLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli C.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde, çıkan tartışma sonrası sinirine hakim olamadığını söyleyerek, “Yönetimde beraber çalıştık. Yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin tartışma çıktı. Ona bağlı olarak kendime hakim olamadım” dediği belirtildi. Ayrıca C.Ş., olay esnasında görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin de olduğunu ve görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini de iddia etmişti.