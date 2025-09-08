Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder'i açıkladı!

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, hücum hattını Wissam Ben Yedder ile güçlendirdi. Yeşil-siyahlılar, Wissam Ben Yedder'i transfer ettiğini açıkladı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Wissam Ben Yedder" denildi.

2016 yazında Fransa'nın Toulouse takımında La Liga ekibi Sevilla'ya 9.5 milyon euro'ya transfer olan Ben Yedder, kısa sürede Avrupa'nın en dikkat çeken golcüleri arasına girdi. 2019 yazında AS Monaco'ya 40 milyon euro'ya transfer olan Fransız santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 14 maçta 10 gol attı. Fransa Milli Takımı'nda da 19 kez forma giyen Ben Yedder burada da 3 kez gol sevinci yaşadı.