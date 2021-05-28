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Sakiler kimdir? Sakiler grup üyeleri kimlerdir, isimleri ne? İşte Sakiler üyeleri biyografileri

Sakiler grubu bu akşam Volkan Konak'ın konukları arasında yer alıyor. Vatandaşlar da Sakiler grup üyelerinin hayat hikayelerine ilişkin aramalar yapıyor. İşte Sakiler grubu ile ilgili tüm merak edilenler...

Sakiler kimdir? Sakiler grup üyeleri kimlerdir, isimleri ne? İşte Sakiler üyeleri biyografileri

Sakiler grubu hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Bu akşam Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının konukları arasında yer alan Sakiler grubuna dair detayları derledik...

SAKİLER KİMDİR, GRUP ÜYELERİ KİMLER?

Pinhani'ye ait olan Dünyadan Uzak parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak, milyonlarca kişinin beğenilerini kazanan Sakiler grubu üyeleri: Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır.

Üç kişilik bir gruptan olan grubun solisti Hasan Gözetlik'tir. Pinhani'ye ait Dünyadan Uzak adlı şarkıyı Sakiler, cover yaptı. Sakilerin cover yaparak güzel bir çalışmaya imza atmış olduğu Dünyadan Uzak şarkısı çok beğenildi. Grubun solisti Hasan Gözetlik'in sesindeki Müslüm Gürses notaları ise büyük beğeni toplarken herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

HASAN GÖZETLİK KİMDİR?

90 doğumlu olan Hasan Gözetlik Mimar Sinan Üniversitesi konservatuvar mezunu. Evli olan sanatçının 3 çocuğu var... Esas sazı trombon, trompet. Koray Avcı'nın orkestrasında üflemeli çalgılar çalan roman kökenli bir müzisyen.

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