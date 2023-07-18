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        Sakız ağacı nasıl ve nerede yetiştirilir? Sakız ağacı bakımı, özellikleri, faydaları, budama teknikleri ve çeşitleri

        Sakız ağacı, güzelliği ve sağladığı değerli sakız reçinesi nedeniyle tercih edilen, Akdeniz iklimini seven ve bu bölgeye özgü bir ağaç türüdür. Pek sakız ağacı nasıl yetiştirilir? Sakız ağacı nasıl sulanır? İşte sakız ağacı bakımı ve daha fazlası…

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 16:05
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        Sakız ağacı nasıl ve nerede yetiştirilir?
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        Sakız ağacı, çeşitli kullanımları ve benzersiz güzelliği ile dikkat çeken, dayanıklı ve düşük bakımlı bir ağaçtır. Bu ağaç, hoş görünümü ve değerli sakız reçinesi nedeniyle dünya çapında yetiştiricilik yapanlar için popüler bir seçenektir. Bu yazımızda, sakız ağacının nasıl ve nerede yetiştirileceğini, bakımını, budama tekniklerini ve çeşitlerini ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz. Bu sayede, kendi sakız ağacınızı yetiştirmek ve bakımını yapmak konusunda bilgi sahibi olacaksınız.

        Sakız Ağacı Özellikleri

        Sakız ağacı (Pistacia lentiscus), doğal yaşam alanı Akdeniz bölgesi olan, çalı formunda büyüyen ve 1-4 metre yüksekliğe ulaşabilen bir ağaç türüdür. Yaprakları karşılıklı, bileşik ve parlak yeşildir. Dişi ve erkek çiçekler aynı ağaçta bulunur. Çiçekler küçük ve yeşildir. Meyveleri, olgunlaştıkça kırmızıdan siyaha döner. Ağaç, yaz aylarında çiçek açar ve sonbaharda meyve verir. En önemli özelliği, kabuğundan sızan ve "sakız" olarak adlandırılan değerli bir reçine sağlamasıdır.

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        Sakız Ağacı Çeşitleri

        Sakız ağacı (Pistacia lentiscus), Pistacia cinsine ait bir türdür. Ancak, çeşitli Pistacia türleri vardır ve bunlar genellikle iklim ve toprak koşullarına göre değişiklik gösterir.

        Sakız Ağacı Nerede Yetişir?

        Sakız ağacı, Akdeniz iklimini tercih eder ve bu bölgeye özgüdür. Bu ağaç, güneşi ve iyi drenajı olan kumlu veya çakıllı toprakları sever. Kıyı bölgelerinde ve kıraç alanlarda iyi gelişir. Sakız ağacı kanarya adalarından başlayarak bütün Akdeniz boyunca yayılış gösterir.

        Sakız Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

        Sakız ağacının yetiştirilmesi genellikle tohum veya çelik yöntemi ile gerçekleşir. Ancak, tohumdan yetiştirmek daha zor olabilir ve daha uzun sürebilir. İşte adımlar:

        • Tohumları soğuk suya koyun ve birkaç gün bekletin.
        • Ardından, tohumları nemli bir toprak karışımına ekleyin.
        • Fidanları, ılıman bir iklimde veya bir sera içinde büyütün.
        • Fidanlar büyüdükçe, daha büyük bir saksıya veya açık alanlara nakledin.
        • Sakız ağacı, güneşli veya yarı gölgeli bir alana dikilmelidir. Ağaç, iyi drenajlı ve hafif kumlu toprakları tercih eder.

        Sakız Ağacı Nasıl Bakılır?

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        Sakız ağacı bakımı biraz ilgi ve uğraşla aslında kolay bir süreçtir. Aşağıda bazı ipuçları bulabilirsiniz:

        • Sulama: Sakız ağacı, kuraklığa dayanıklıdır ve fazla suya ihtiyaç duymaz. Ancak, uzun süreli kuraklık dönemlerinde haftada bir kez sulanmalıdır.
        • Gübre: Yılda bir kez, ilkbaharda, ağaç için özel bir gübre kullanın.
        • Budama: Sakız ağacı, genellikle şeklini koruyabilen bir ağaçtır. Ancak, ağacın sağlıklı kalması ve iyi bir şekilde büyümesi için yılda bir kez budama gerekebilir.

        Sakız Ağacı Nasıl Sulanır?

        Sakız ağacı, özellikle ilk birkaç yıl içinde düzenli sulamaya ihtiyaç duyar. Ancak, bu ağaç türü kurak koşullara oldukça iyi adapte olabilir ve olgunlaştıkça daha az suya ihtiyaç duyar. Sakız ağacı sulamasıyla ilgili bazı ipuçları:

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        • Sulama yaparken, ağaç dikip sulamaya başlamadan önce toprağın ne kadar iyi su tuttuğunu değerlendirmeniz önemlidir. Ağır, kil içerikli topraklar suyu daha uzun süre tutarken, hafif, kumlu topraklar daha hızlı drenaj sağlar. Bu, sulama sıklığınızı belirlemeye yardımcı olabilir.
        • Genç sakız ağaçları haftada bir veya iki kez, özellikle kurak dönemlerde sulanmalıdır. Su, ağacın kök bölgesine, genellikle gövdenin etrafındaki 1-2 metreye uygulanmalıdır. Yavaş yavaş ve derinlemesine sulamak, suyun kök sistemine ulaşmasını sağlar.
        • Olgun sakız ağaçları daha az sulama gerektirir, ancak uzun süreli kuraklık dönemlerinde sulamaya devam etmek önemlidir. Toprağı kontrol ederek, ağacın ne zaman sulanması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Toprak kuru ve çatlamışsa, ağacı sulamanız gerekiyordur.

        Sakız Ağacı Nasıl Budanır?

        Budama, ağacın sağlığını korumak, şeklini düzgün tutmak ve hava dolaşımını iyileştirmek için önemlidir. İşte sakız ağacı budama teknikleri:

        • Budama, genellikle ilkbaharda, ağacın aktif büyüme döneminin hemen öncesinde gerçekleştirilir.
        • Budama işleminde ilk adım ölü, hasar görmüş veya hastalıklı dalların kesilmesidir.
        • Dalların çaprazlanmasını önlemek için fazla olanları çıkarın.
        • Ağacın iç kısmına hava girebilmesi için ağacın iç dallarını inceleyin ve gerektiğinde budayın.
        • Sakız ağacı doğal olarak sakız salgıladığı için budama işleminde dikkatli olunması gerekmektedir.

        Sakız Ağacı Faydaları

        Sakız ağacı, estetik ve ekonomik değerinin yanı sıra sağlık açısından da birçok fayda sağlar. İşte bazıları:

        • Sakız reçinesi, çiğneme sakızı, boya, vernik ve tıbbi ürünler gibi birçok ürünün üretiminde kullanılır.
        • Reçine, antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve sindirim sağlığını desteklemek için kullanılır.
        • Ağacın yaprakları ve meyveleri de çeşitli tıbbi ve kozmetik ürünlerde kullanılır.
        • Sakız ağacı, aynı zamanda çevresiyle uyumlu, düşük bakımlı ve sürdürülebilir bir peyzaj ağacı olarak da popülerdir.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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