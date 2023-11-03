Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Sakla Beni dizisi oyuncu kadrosu: Star TV yeni dizisi Sakla Beni oyuncuları, karakterleri kimler?

        Sakla Beni oyuncu kadrosu: Sakla Beni oyuncuları isimleri ve karakterleri

        Sakla Beni oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Aynı adama aşık olan iki yakın kız arkadaşın hikayesini konu alan Sakla Beni; 2 Kasım Perşembe günü Star TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Diziseverler için Sakla Beni dizisi oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni oyuncuları isimleri ve karakterleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 00:33 Güncelleme: 03.11.2023 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        OGM Pictures imzalı Sakla Beni dizisi Star TV'de ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu dizinin ise senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu kaleme alıyor. İşte, Sakla Beni dizisi oyuncuları ve karakterleri...

        2

        SAKLA BENİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Uraz Kaygılaroğlu - Mete

        Cemre Baysel - İncila

        Asude Selma Kalebek - Naz

        Şenay Gürler - Belgin

        Ceyda Düvenci - Filiz

        Nilüfer Açıkalın - Gülten

        Sevinç Erbulak - Füsun

        Tamer Levent - Ziya

        3

        SAKLA BENİ OYUNCU KADROSU

        Sakla Beni dizisinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

        4

        SAKLA BENİ DİZİSİ KONUSU

        Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz’ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila’nın ansızın Mete’nin karşısına çıkması, Mete’nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz’ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete’nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

        5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Biden, "ara verme" çağrısı yaptı
        Biden, "ara verme" çağrısı yaptı
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?