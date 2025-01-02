Şakşuka tarifi: Evde pratik ve nefis şakşuka nasıl yapılır, malzemeleri neler?

ŞAKŞUKA TARİFİ

Şakşuka, zengin ve hafif lezzetiyle pek çok farklı yiyecekle uyumlu bir yemektir. Yanında en çok tercih edilen seçeneklerden biri, taze ve çıtır ekmektir. Şakşuka, domatesli sos ve kızarmış sebzelerle zenginleştirildiği için ekmek, bu lezzetleri almak için mükemmel bir araçtır. Yoğurt, şakşukanın asidik ve tatlı dengelerini dengeleyerek ferah bir lezzet sunar ve bu ikili sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir etki yaratır.

Yanında çeşitli salatalar da oldukça popülerdir; mezelerin başında gelen zeytinyağlı yeşil salata veya yoğurtlu cacık, yemeği daha da zenginleştirir ve hafifletir. Şakşuka, etli ana yemeklerle de uyumlu bir garnitür olabilir. Örneğin, ızgara tavuk veya köfte gibi et yemeklerinin yanında servis edilebilir. REKLAM Bunun dışında, soğuk içecekler, ayran veya buzlu çay, bu yemeği tamamlayarak yaz sofralarının vazgeçilmezi olur. Şakşuka, misafir sofralarına da konan bir yemek olduğu için, yanında sunulacak peynir çeşitleri veya zeytinler gibi mezeler de şıklık katacaktır. Tüm bu yan yemekler ve içecekler, şakşukanın lezzetini zenginleştirirken, yemeği hem besleyici hem de keyifli hale getirir.

Şakşuka malzemeleri: 2 adet patlıcan

2 adet kabak

2 adet yeşil biber

2 adet domates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı (kızartma için)

2 yemek kaşığı zeytinyağı (sos için)

1 tatlı kaşığı tuz (sos için)

1 tatlı kaşığı şeker (sos için)

Yarım çay kaşığı kararbiber (isteğe göre)

Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe göre)

1 yemek kaşığı sirke (isteğe göre)

1 tatlı kaşığı tuz (sebzeleri kızartırken)

1 tatlı kaşığı kekik (isteğe göre) Şakşuka yapılışı: Patlıcanları alacalı soyun ve ortadan ikiye bölüp, her yarıyı 3-4 cm'lik dilimlere kesin. Dilimleri tuzlu suya koyarak acılığını almasını sağlayın ve 15-20 dakika kadar bekletin.

Kabakları da soyup, ince ince dilimleyin. Patlıcanlar gibi tuzlu suda bekletmeye gerek yoktur, doğrudan kızartabilirsiniz.

Yeşilbiberlerin saplarını kesip, uzunlamasına ikiye bölün ve iç kısmındaki çekirdekleri temizledikten sonra dilimleyin.

Soğanı soyup ince ince piyazlık doğrayın.

Sarımsakları soyup ince ince doğrayın.

Domatesleri yıkayıp, kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın.

Bir tavada bolca zeytinyağını ısıtın. Öncelikle patlıcan dilimlerini ekleyin ve her iki tarafını da altın rengini alana kadar kızartın. Patlıcanları tavadan aldıktan sonra fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine yerleştirin.

Aynı şekilde kabak dilimlerini de kızartın. Kabaklar patlıcandan daha hızlı kızarır, dikkat edin.

Biberleri de aynı tavada, az miktarda yağ ile soteleyin. Biberlerin biraz yumuşaması yeterli olacaktır.

Kızarttığınız tüm sebzeleri bir kenara alıp, fazla yağını süzdürmeye bırakın.

Aynı tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve ısındıktan sonra doğradığınız soğanları ekleyin. Orta ateşte, soğanlar yumuşayıp transparanlaşana kadar karıştırarak pişirin.

Ardından doğradığınız sarımsakları ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun.

Doğranmış domatesleri, tuzu, şekeri, kararbiberi ve pul biberi ekleyin. Karıştırarak, domatesler suyunu salıp çekene kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.

Sos kıvam almaya başladığında, isteğe göre biraz sirke ekleyebilirsiniz. Kekik de eklemek isterseniz, şimdi ilave edebilirsiniz.

Kızarmış sebzeleri, hazırladığınız domatesli sosun içine ekleyin ve nazikçe karıştırın. Sebzeler sosla karıştıktan sonra 5 dakika kadar orta ateşte pişirin.

Şakşuka, sebzelerin ve sosun birbirine iyice karışmasıyla hazır olacaktır.

Sıcak veya soğuk servis edilebilir. Yanında taze ekmekle veya yoğurtla sunabilirsiniz. Şakşuka, sebzelerle hazırlanan bir yemek olduğu için düşük kalorili bir seçenek olarak bilinir. İçeriğindeki kızartılmış sebzeler ve kullanılan yağ miktarı, yemeğin kalori içeriğini artırabilir. Bir porsiyon şakşuka (yaklaşık 150-200 gram) ortalama olarak 150-250 kalori arasında değişebilir. Patlıcan ve kabak gibi sebzeler sağlıklı lifler, vitaminler ve mineraller açısından zengin olsa da kızartıldığında fazla yağ çekebilir, bu da kalori miktarını artırır.

REKLAM Şakşuka sosunun içinde yer alan zeytinyağı, domates ve baharatlar, yemeğin lezzetini zenginleştirirken, eklenen yağ miktarı kaloriye katkı sağlar. Eğer şakşuka, yanında yoğurt veya ekmekle servis edilirse, bu da ekstra kalori ekler. Diyet yapanlar veya kalori takibi yapanlar, şakşukayı daha sağlıklı hale getirmek için sebzeleri kızartmak yerine fırınlayabilir veya az miktarda zeytinyağı kullanarak pişirebilirler.

ŞAKŞUKA YAPIMINDA PÜF NOKTALAR Patlıcanların acılığını almak için tuzlu suda bekletmek çok önemlidir. Patlıcanlar acılığı giderildiğinde, hem lezzetleri daha hoş olur hem de kızartma sırasında fazla yağ çekmezler. Sebzelerin kızartılması aşamasında, her bir sebzenin ayrı ayrı kızartılması, farklı pişme süreleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Patlıcanlar ve kabaklar kızartıldığında, fazla yağı emmemeleri için kağıt havlu üzerinde bekletilmelidir.