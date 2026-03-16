        Salavat nasıl getirilir? Salavat-ı Şerif Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

        İslam dünyasında en mübarek gecelerinden biri olan Kadir Gecesi bu yıl da idrak ediliyor. Bu özel gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, dua ve zikirleri araştırıyor. İbadetler arasında özellikle salavat getirmek büyük önem taşıyor. Peygamber Efendimiz Muhammed'i (SAV) anmak ve O'na salavatlar göndermek, Kadir Gecesi'nde yapılması gereken değerli ibadetler arasında yer alıyor. Peki, Salavat nasıl getirilir, anlamı ve faziletleri neler? İşte Kadir Gecesi'nde okunabilecek Salavat-ı Şerif'in Türkçe okunuşu...

        İslamiyette en kutsal gecelerden biri olan Kadir Gecesi öncesi araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca Müslüman, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığına inanılan bu geceyi ibadet ve dualar ile geçirmek istiyor. Peygamber Efendimiz Muhammed’e (SAV) salavat getirmek, Kadir Gecesi’nde yapılması tavsiye edilen önemli ibadetler arasında bulunuyor. Bu kapsamda "Salavat-ı Şerif nasıl getirilir, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir, faziletleri neler?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        SALAVAT-I ŞERİF NEDİR?

        Peygamber Efendimiz Muhammed’i anmak ve O’na selam göndermek, İslam’da salavat getirmek olarak adlandırılır. Salavat, genellikle “Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed”, “Sallallahu aleyhi ve sellem” veya “aleyhissalatu vesselam” şeklinde okunur. Müminler, Peygamber Efendimiz’e ve O’nun ailesine olan sevgilerini ve saygılarını ifade etmek amacıyla bu duaları ederler. Kelime olarak salavat, “salat”ın çoğuludur ve “dua, Allah’a yönelme” anlamına gelir. Böylece salavat getirmek, hem Peygamber’e selam göndermek hem de Allah’tan rahmet ve bereket dilemek anlamını taşır.

        SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

        Salavat şu şekilde getirilir;

        "Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." şeklindedir.

        Salavatın en kısa şekilde çekilebilecek hali ise;

        "Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed." şeklinde söylenir.

        Salavat getirmein diğer türleri şöyledir;

        “Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”

        "Sallallahü aleyhi ve sellem"

        "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

        SALAVAT-I ŞERİF TÜRKÇE ANLAMI

        Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed anlamı, "Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle" şeklindedir.

        Bu salavat, Müslümanların Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini ve saygılarını ifade etmelerinin en güzel yollarından biridir. Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed, Allah'tan Peygamberimize rahmet ve bereket göndermesini dileme anlamına gelir.

        ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED FAZİLETİ

        “Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed” salavatı, Müslümanlar için büyük bir fazilete sahiptir. Bu salavatı getiren kişi, manevi olarak yükselir ve Allah’ın rahmetine kavuşma ümidi kazanır. Salavat, Peygamber Efendimiz Muhammed’e duyulan sevgi ve saygının en güçlü ifadesidir. Müslümanlar, dualarında ve zikirlerinde bu salavatı sıkça tekrar ederek hem Peygamber’e bağlılıklarını gösterir hem de kalplerini arındırıp manevi mertebelerini artırırlar. Aynı zamanda bu salavat, Allah katında büyük sevap ve bereket vesilesi olarak kabul edilir.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
